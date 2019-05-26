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Бой Чудинова с Ованнесяном за титул WBC Asia закончился технической ничьей

Спорт

Бой был остановлен во втором раунде, осле го как у российского боксера открылось рассечение

Ганновер, Германия, 26 мая 2019, 11:02 — REGNUM  Результатом боя между российским боксером Дмитрием Чудиновым и Арменаком Ованнесяном за вакантный титул чемпиона мира Всемирного боксерского совета (WBC) Asia, стала техническая ничья. Бой проходил 26 мая в Зальцгиттере (Германия).

Первый раунд прошел при небольшом преимуществе Ованнесяна. Во втором предпочтительнее выглядел Чудинов, однако поединок был остановлен рефери, сразу после того как у российского боксёра открылось рассечение.

После небольшого совещания судейской бригадой было принято решение о технической ничьей в поединке, так как причиной рассечения Чудинова стало непреднамеренное столкновение боксеров головами.

Отметим, по итогам поединка в активе 33-летнего Дмитрия Чудинова стало 25 побед, пять поражений и три ничьих.

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