Хьюи Фьюри победил Норрада техническим нокаутом

Манчестер, Великобритания, , 10:25 — REGNUM Британский боксер Хьюи Фьюри, являющийся бывшим претендентом на титул чемпиона мира в супертяжелом весе, одолел канадца Криса Норрада в поединке, проходившем 26 мая в рамках вечера профессионального бокса в Манчестере.

Фьюри с первых секунд первого раунда взял инициативу в свои руки, выдавая большее количество ударов и работая быстрее противника.

Во втором раунде такая ситуация сохранилась и незадолго до его окончания британец отправил Норрада в нокдаун, перед этим прижав его к канатам. Затем, несмотря на то, что Норрад смог встать на счет «девять», рефери принял решение об остановке поединка и присуждении победы техническим нокаутом Фьюри.

Отметим, этой победой 26-летний Фьюри перекрыл свое поражение от болгарского боксера Кубрата Пулева, которому он проиграл бой в октябре 2018 года.