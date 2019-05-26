Воскресенье, 26 Мая 2019 года
10:26:03 МСК

Хьюи Фьюри победил Норрада техническим нокаутом

Спорт

Бой был остановлен в конце второго раунда

Манчестер, Великобритания, 26 мая 2019, 10:25 — REGNUM  Британский боксер Хьюи Фьюри, являющийся бывшим претендентом на титул чемпиона мира в супертяжелом весе, одолел канадца Криса Норрада в поединке, проходившем 26 мая в рамках вечера профессионального бокса в Манчестере.

Фьюри с первых секунд первого раунда взял инициативу в свои руки, выдавая большее количество ударов и работая быстрее противника.

Во втором раунде такая ситуация сохранилась и незадолго до его окончания британец отправил Норрада в нокдаун, перед этим прижав его к канатам. Затем, несмотря на то, что Норрад смог встать на счет «девять», рефери принял решение об остановке поединка и присуждении победы техническим нокаутом Фьюри.

Отметим, этой победой 26-летний Фьюри перекрыл свое поражение от болгарского боксера Кубрата Пулева, которому он проиграл бой в октябре 2018 года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Бокс
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить