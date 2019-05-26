Хргович отстоял пояс чемпиона WBC International, нокаутировав Корбина

Вашингтон, , 10:13 — REGNUM Хорватский боксер Филипп Хргович удачно отстоял свой титул чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) International в супертяжелом весе, победив американца Грэгори Корбина, претендовавшего на его титул. Поединок состоялся в рамках турнира профессиональному боксу, проходившему в Оксон-Хилле (США).

Бой был остановлен уже в первом раунде, когда хорватский тяжеловес поверг своего американского оппонента в нокдаун. После того как Корбин с трудом смог подняться до окончания счета, рефери принял решение об остановке поединка и присуждении победы техническим нокаутом хорвату.

Отметим, по итогам поединка в активе 26-летнего Хрговича 8 побед (6 — нокаутом) и ни одного поражения. У его 38-летнего оппонента теперь 2 поражения при 15 победах (9 нокаутом).