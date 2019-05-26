Воскресенье, 26 Мая 2019 года
10:21:04 МСК

Дрис Мертенс останется в «Наполи» в следующем сезоне

Спорт

Футболист хочет обогнать словака Гамшика по количеству голов, забитых за клуб

Дрис Мертенс останется в «Наполи» в следующем сезоне
Иллюстрация: Www.sscnapoli.it
Дрис Мертенс

Неаполь, Италия, 26 мая 2019, 09:45 — REGNUM  Бельгийский нападающий футбольного клуба «Наполи» Дрис Мертенс останется в команде как минимум ещё на один год. Об это рассказал сам футболист в своем комментарии после матча с «Болоньей» (3:2 в пользу «Болоньи»), его слова приводит 26 мая пресс-служба клуба.

«У меня есть ещё год по контракту, и я остаюсь, потому что чувствую себя важной частью большого проекта», — заявил 32-летний футболист, отвечая на вопрос о своем будущем.

Также игрок отметил, что он счастлив снова забить в матче за команду и намерен побить рекорд словацкого форварда Марека Гамшика, установленный в период выступления последнего за «Наполи», по количеству голов за клуб.

Кроме этого, Мертенс рассказал, что, по его мнению, «Наполи» заслужил как минимум ничью в матче с «Болоньей», и что он сожалеет об этом проигрыше, так как команда хотела закончить нынешний сезон на хорошей ноте.

Отметим, Дрис Мертенс сыграл за «Наполи» в нынешнем сезоне в 47 матчах и отметился в них 19 голами.

Напомним, гол в матче с «Болоньей» стал 109 голом Мертенса в матчах за «Наполи» и это третий клубный результат. На первом месте словацкий форвард Марек Гамшик с 121 голом, на втором — легендарный аргентинец Диего Марадона со 115 мячами.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить