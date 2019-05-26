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Майкл Хантер нокаутировал Мальдонадо и защитил титул WBA

Спорт

Американцу была присуждена победа техническим нокаутом

Майкл Хантер нокаутировал Мальдонадо и защитил титул WBA
Клод-Шарль Бургонье. Нокаут

Вашингтон, 26 мая 2019, 09:31 — REGNUM  Американский боксер Майкл Хантер провел удачную защиту своего титула чемпиона всемирной боксерской ассоциации (WBA) International в супертяжелом весе, победив представителя Бразилии Фабио Мальдонадо на турнире по профессиональному боксу, проходившему в Оксон-Хилле (США).

Поединок был остановлен рефери во втором раунде, после того ка Хантер дважды отправил своего соперника в нокдаун. Американцу была присуждена победа техническим нокаутом.

Отметим, это семнадцатая победа 30-летнего Майкла Хантера в профессиональной карьере при одном поражении. Для его 39-летнего бразильского оппонента, который более известен своими выступлениями в турнирах смешанных единоборств, в том числе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), это третье поражение при 26 победах.

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