Воскресенье, 26 Мая 2019 года
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ФХР пожелала сборной Финляндии удачи в матче с Канадой

Спорт

Также ФХР поблагодарила болельщиков российской сборной за поддержку

Москва, 26 мая 2019, 09:14 — REGNUM  Федерация хоккея России (ФХР) пожелала удачи сборной Финляндии по хоккею в её предстоящем финальном матче чемпионата мира 2019 года со сборной Канады Соответственное сообщение размещено 26 мая в официальном Twitter ФХР.

«Удачи Финляндии и спасибо за матч», — говорится в сообщении ФХР.

Также в нем подчёркивается, что проигрыш сборной России в полуфинале от команды Финляндии является «невероятно досадным», однако российским хоккеистам ещё предстоит побороться с Чехией за бронзовые награды.

Кроме этого, в сообщении поблагодарили болельщиков сборной России за поддержку, отметив, что всех было прекрасно слышно.

Отметим, матч между сборными России и Чехии за третье место на чемпионате мира в Словакии пройдет 26 мая и начнется в 16:45 мск.

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