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ОКР выразил поддержку сборной России по хоккею

Спорт

Матч сборной России со сборной Чехии за третье место состоится 26 мая

Москва, 26 мая 2019, 08:53 — REGNUM  Олимпийский комитет России поддержал мужскую российскую сборную команду после её поражения в матче полуфинале с командой Финляндии, разместив 26 мая соответственное сообщение в своем Twitter.

«Впереди матч за бронзу. Не унывать!», — говорится в сообщении ОКР.

https://twitter.com/Olympic_Russia/status/1132308824457654272

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 25 мая, сборная России по хоккею уступила команде Финляндии в полуфинальном мачте на чемпионате мира 2019 года, проходящем в Словакии, со счетом 0:1. В матче другого полуфинала, сборная Канады разгромила команду Чехии со счетом 5:1. Матчи финала состоятся 26 мая.

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