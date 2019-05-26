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Руни на последней минуте спас «Ди Си Юнайтед» от поражения в матче MLS

Спорт

Матч закончился с ничейным счетом 1:1

Бостон, США, 26 мая 2019, 08:51 — REGNUM  Бывший нападающий английских футбольных клубов «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед» Уйэн Руни, ныне играющий за клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Ди Си Юнайтед», удачно реализовал пенальти на 90-й минуте матча с командой «Нью-Инглэнд Рюволюшен», чем спас свою команду от поражения.

Матч регулярного чемпионата MLS между клубами «Ди Си Юнайтед» и «Нью-Инглэнд Рюволюшен» состоялся в ночь на 26 мая в Фоксборо и закончился с ничейным счетом 1:1. В составе оппонентов «Ди Си Юнайтед» голом отметился Хуан Агудело.

Отметим, данный гол стал восьмым для 33-летнего Уэйна Руни в нынешнем сезоне и двадцатым в регулярных чемпионатах MLS.

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Футбол
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