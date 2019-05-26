«Виннипег» заключил новый контракт с вратарём Броссуа

Виннипег, Канада, , 08:25 — REGNUM Хоккейный клуб «Виннипег Джетс» заключил новый контракт со своим голкипером Лораном Броссуа, сообщает 26 мая пресс-служба команды.

Также сообщается, что новый контракт подписан сроком на один сезон и, согласно его условиям, зарплата 26-летнего хоккеиста составит 1 млн 225 тысяч долларов в год

Отметим, Лоран Броссуа пришел в команду «Виннипег Джетс» из клуба «Эдмонтон Ойлерз» в 2018 году на правах свободного агента. В прошедшем сезоне сыграл 21 матч за свой новый клуб и выиграл в 13 из них, пропуская в среднем по 2,52 шайбы за игру с коэффициентом надежности 92,5%.