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«Виннипег» заключил новый контракт с вратарём Броссуа

Спорт

Соглашение заключено сроком на один сезон

«Виннипег» заключил новый контракт с вратарём Броссуа
Markus Spiske
Вратарь

Виннипег, Канада, 26 мая 2019, 08:25 — REGNUM  Хоккейный клуб «Виннипег Джетс» заключил новый контракт со своим голкипером Лораном Броссуа, сообщает 26 мая пресс-служба команды.

Также сообщается, что новый контракт подписан сроком на один сезон и, согласно его условиям, зарплата 26-летнего хоккеиста составит 1 млн 225 тысяч долларов в год

Отметим, Лоран Броссуа пришел в команду «Виннипег Джетс» из клуба «Эдмонтон Ойлерз» в 2018 году на правах свободного агента. В прошедшем сезоне сыграл 21 матч за свой новый клуб и выиграл в 13 из них, пропуская в среднем по 2,52 шайбы за игру с коэффициентом надежности 92,5%.

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