Бывший хавбек «Динамо» Вальбуэна покидает «Фенербахче»

Анкара, , 08:25 — REGNUM Французский полузащитник турецкого футбольного клуб «Фенербахче» Матьё Вальбуэна объявил о своем уходе из команды, разместив 26 мая в своем Twitter открытое прощальное письмо.

«Моё приключение в этом клубе подошло к концу», — написал в нем 34-летний француз, также поблагодарив всех, с кем он встретился в клубе за два года.

Кроме этого, Вальбуэна отметил в своем письме, что он был частью замечательной семьи, и что для него Стамбул всегда теперь будет желто-синим.

https://twitter.com/MathieuVal8/status/1132324353310437376

Отметим, хавбек Вальбуэна перешел в «Фенербахче» в 2017 года, также футболист выступал в составе российской московской команды «Динамо» с 2014 по 2015 год. В прошедшем сезоне игрок выступил за свой клуб в 22 матчах турецкой Суперлиги и отметился в них 3 (1 с пенальти) мячами.