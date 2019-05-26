Катарские владельцы «ПСЖ» намерены купить долю «Лидса»

Доха, , 08:11 — REGNUM Катарская компания Qatar Sports Investments, являющаяся владельцем футбольного французского клуба «Пари Сен-Жермен», намеревается приобрести долю акций английской команды «Лидс», сообщает 26 мая Financial Times.

По данным источника, катарская компания ведет переговоры с Андреа Радридзани, который является владельцем английского клуба, на предмет приобретения доли в «Лидсе». При этом речь идет именно о контрольном пакете акций.

Также сообщается, что в настоящее время Радридзани имеет предложения от шести потенциальных инвесторов, один из которых и является Qatar Sports Investments. Сам итальянец, как пишет издание, ещё не принял решения с кем он будет сотрудничать и намерен продавать только миноритарный пакет акций.

Отметим, ранее «Лидс» уступил в полуфинале плей-офф английского Чемпионшипа нынешнего сезона команде «Дерби-Куати» в борьбе за право выход на в английскую Премьер-лигу.