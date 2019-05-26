СМИ: «Ювентус» согласовал контракт с Сарри

Турин, Италия, , 07:51 — REGNUM Руководство туринского футбольного клуба «Ювентус» согласовало с главным тренером лондонской команды «Челси» итальянцем Маурицио Сарри все условия контракта, сообщает 26 мая SNAI Sportnews.

По данным источника, ожидаемый контракт между 60-летним итальянским специалистом и «Ювентусом» будет рассчитан сроком на три года, оклад нового главного наставника команды составит 7 млн евро за один сезон.

Также отмечается, что ранее предложение «Ювентуса» о сотрудничестве отклонил главный тренер английской команды «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, что стало его третьим отказом клубу.

Отметим, при этом в лондонском клубе готовы отпустить Сарри, текущий контакт с которым рассчитан до 2021 года, после выплаты неустойки в 5 млн евро.