«Бавария» обыграла «РБ Лейпциг» и завоевала Кубок Германии в 19-й раз

Берлин, , 07:47 — REGNUM Футбольный мюнхенский клуб «Бавария» уверенно обыграл футболистов «РБ Лейпциг» в финальном матче Кубка Германии.

Встреча состоялась на поле берлинского стадиона «Олимпиаштадион» и закончилась со счетом 3:0 в пользу «Баварии».

Голами в составе победителей отличились оформивший в матче дубль форвард Роберт Левандовски (29-я и 85-я минуты) и хавбек Кингсли Коман (78-я).

Отметим, это 19-й Кубок Германии в истории мюнхенского клуба. Также ранее «Бавария» стала чемпионом Германии и таким образом завоевала оба внутренних немецких трофея. Для «РБ Лейпциг» — это первый выход в финал Кубка Германии с момента основания клуба в 2009 году.