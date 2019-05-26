«Валенсия» обыграла «Барселону» и в восьмой раз выиграла Кубок Испании

Севилья, Испания, , 07:28 — REGNUM Футбольный клуб «Валенсия» обыграл команду «Барселона» в финальном матче Кубка Испании.

Встреча прошла на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье и закончилась победой гостей со счетом 2:1.

Счет на 21-й минуте открыл форвард «Валенсии» Кевин Гамейро, а через 12 минут его одноклубник нападающий Родриго удвоил счет в матче и преимущество своей команды.

И только на 73-й минуте «Барселоне» удалось отыграть один мяч усилиями аргентинского форварда Лионеля Месси.

Отметим, это восьмой испанский Кубок, завоеванный «Валенсией» и последний раз команда выиграла его в 2008 году. Лидером по количеству трофеев является клуб «Барселона», в активе которого 30 Кубков Испании.