Воскресенье, 26 Мая 2019 года
07:29:03 МСК

«Валенсия» обыграла «Барселону» и в восьмой раз выиграла Кубок Испании

Спорт

2:1 в пользу «Валенсии»

Севилья, Испания, 26 мая 2019, 07:28 — REGNUM  Футбольный клуб «Валенсия» обыграл команду «Барселона» в финальном матче Кубка Испании.

Встреча прошла на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье и закончилась победой гостей со счетом 2:1.

Счет на 21-й минуте открыл форвард «Валенсии» Кевин Гамейро, а через 12 минут его одноклубник нападающий Родриго удвоил счет в матче и преимущество своей команды.

И только на 73-й минуте «Барселоне» удалось отыграть один мяч усилиями аргентинского форварда Лионеля Месси.

Отметим, это восьмой испанский Кубок, завоеванный «Валенсией» и последний раз команда выиграла его в 2008 году. Лидером по количеству трофеев является клуб «Барселона», в активе которого 30 Кубков Испании.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить