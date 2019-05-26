«Наполи» уступил «Болонье» в заключительном туре серии А чемпионата Италии

Болонья, Италия, , 07:14 — REGNUM Футбольный клуб «Наполи» проиграл футболистам «Болоньи» в матче 38-го, заключительного тура серии А итальянского футбольного чемпионата.

Игра состоялась В Болонье на поле стадиона «Ренато Далль’Ара» и закончилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

В составе победителей голами отметились оформивший в матче дубль и ставший автором победного мяча Федерико Сантандер (43-я и 88-я минуты) и Блерим Джемайли (45-я).

У их оппонентов голы на счету Фаузи Гулама (57-я) и Дриса Мертенса (77-я).

Отметим, по итогам встречи «Наполи» с 79 очками завершил сезон 2018/19 на второй позиции турнирной таблицы серии А итальянского чемпионата по футболу. «Болонья» набрала в результате победы 44 очка, что позволило ей финишировать на десятом месте.