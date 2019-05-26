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«Спортинг» выиграл Кубок Португалии в 21-й раз, обыграв «Порту»

Спорт

2:2 в основное и дополнительное время и 5:4 в серии пенальти в пользу «Спортинга»

Лиссабон, 26 мая 2019, 07:03 — REGNUM  Футбольный лиссабонский клуб «Спортинг» переиграл команду «Порту» в финальном матче Кубка Португалии.

Встреча состоялась на поле стадиона «Насьонал» в Оэйраше и её основное и дополнительное время завершились со счётом 2:2. В серии послематчевых пенальти «Спортинг» оказался удачливее и одержал верх со счетом 5:4.

В составе победителей голы на счету Бруну Фернандеш (45-я) и Бас Дост (101-я). У их оппонентов мячами отметились Тикиньо Соареса (41-я минута) и Фелипе (120-я).

Отметим, «Спортинг» стал обладателем Кубка Португалии в 21-й раз со свою историю, выйдя на второе место по данному показателю. На первом — команда «Бенфика», на счету которой 29 трофеев

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