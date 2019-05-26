Канадского тренера не удивил проигрыш РФ в полуфинале ЧМ по хоккею

Братислава, , 03:05 — REGNUM Поражение российской хоккейной сборной в игре с финнами в полуфинале чемпионата мира не удивило наставника сборной Канады Алена Виньо. Об этом он заявил журналистам после победы канадцев над чехами в полуфинальном матче в Братиславе.

Виньо признался, что победа финнов не стала для него неожиданностью, так как речь идет об одном матче, и любая команда может обыграть противника. У российской сборной были «хорошие моменты», однако финские хоккеисты оказались сильнее, добавил он.

По мнению тренера, для канадской команды финальный матч с финнами будет тяжелым. В игре с чехами канадцев в ключевые моменты спас вратарь. Так, быстрый гол в ворота чешской сборной был забит на шестой минуте, напомнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая российская сборная уступила Финляндии в полуфинале хоккейного чемпионата мира со счетом 0:1. Сборная Канады в полуфинале разбила Чехию со счетом 5:1 и встретится в финале с финнами. Россия же сразится с Чехией за третье место.

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