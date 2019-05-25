Суббота, 25 Мая 2019 года
23:36:14 МСК

Сборная Канады вышла в финал ЧМ по хоккею

Спорт

Сборная Канады по хоккею сыграет с командой Финляндии

Братислава, 25 мая 2019, 23:13 — REGNUM  Сборная Канады по хоккею смогла пробиться в финал чемпионата мира (ЧМ) 2019 года в Словакии, переиграв в полуфинальном матче команду Чехии. Встреча, прошедшая 25 мая на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе, завершилась со счетом 5:1.

В составе победителей голевыми действиями отметились Марк Стоун, Дарнелл Нурс, Пьер-Люк Дюбуа, Кайл Туррис и Томас Шабо. У команды Чехии шайбу забросил Томаш Зогорна.

Таким образом, сборная Канады по хоккею вышла в финал ЧМ, где сыграет с командой Финляндии. В свою очередь, представителям сборной Чехии предстоит встреча с командой России за бронзу ЧМ.

Читайте также: Сборная России уступила команде Финляндии в полуфинале ЧМ по хоккею

А также: Сборная России разгромила США и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить