После хоккея: почему в России так люто ненавидят Россию?

Платон Беседин, , 22:02 — REGNUM

Россия проиграла Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею. Мы не смогли забить. Финны — усилиями Антиллы — забросили нам одну шайбу. Забей Евгений Дадонов в большинстве минутой ранее — и всё повернулось бы иначе. Но — «бы» мешает…

Не скрою, на этом чемпионате мира я ждал золота. И только его. Наша сборная была хороша. Евгений Малкин, Никита Кучеров, Андрей Василевский, Александр Овечкин, Дмитрий Орлов и многие другие. Из НХЛ приехали практически все лучшие. Кто мог бы ещё нас усилить? Александр Радулов, Артемий Панарин и Владимир Тарасенко. Фактически на чемпионате в Словакии выступала наша лучшая сборная по хоккею.

И не только по именам. Мы, действительно, показывали блестящий хоккей на протяжении всего чемпионата. Эффектно и эффективно. Настоящая Красная машина, навевающая воспоминания о легендарной сборной СССР.

Но не получилось стать чемпионами. А ведь должны были! Однако всё случилось тогда, когда канадцы за 0,03 секунды до конца матча сравняли счёт в матче со швейцарцами. И мы не попали на последних. А после этого финны чудом обыграли шведов. В результате мы угодили в полуфинале на Суоми. А финны — наше хоккейное проклятие. Пусть и сборная их составлена совсем не из лучших — по сути, второй состав, набранный, в основном, из КХЛ.

Всё это не оправдание. Ни в коем разе. Даже наоборот. Однако при всей своей резкости и горячности я не готов обвинять наших ребят, российских хоккеистов. Они приехали в сборную, несмотря на труднейший сезон в НХЛ. Они показывали по-настоящему классный хоккей. Но так бывает, что чемпионом становится не лучший, а самый удачливый.

И вот сейчас, расстроенный, я читаю спортивные сайты, хоккейные комментарии. Что вижу? Ненависть, животную ненависть. Точно дамбу прорвало, а из неё фекалии льются. Не только в адрес наших хоккеистов, но и в адрес страны, народа как такового. Одни боты? Вряд ли. Разочарование после поражения от финнов? Тоже вряд ли.

Весь чемпионат наши некоторые «болельщики» расчехляли на нашу сборную экскрементомёты. Звёзды НХЛ не приезжают в команду — зажрались. Приезжают — лучше дайте дорогу молодым. Обыграли норвежцев — несерьёзная команда. Обыграли шведов — не суть.

Всякий раз, как бы ни вела себя наша сборная, как бы она ни играла, в её адрес лились мерзости и гадости. Я против запрета критики и тому подобных вещей, но с другой стороны — почему люди должны слушать столько дряни в свой адрес? И почему она в принципе должна продуцироваться? А главное — откуда это всё, столь чудовищная ненависть?

Дело не в хоккее. Дело в том, что в России сформировалась целая прослойка людей, свою страну люто ненавидящих. Без причины. Без повода. Просто ненавидящих. Это как газ, наполняющий жилище. Одна искра — и бабах! Людям, которые так ненавидят, неважно из-за чего швырять комья мерзости в свою страну и в свой народ. Им нужны каналы, по которым можно будет аккумулировать свой негатив — и они предоставляются.

Меня расстроило поражение сборной России по хоккею. Сильно расстроило. Но ещё больше меня расстроило то, как оно было воспринято частью аудитории в родной стране. И оно, к сожалению, характерно.

Суть тут не в либерализме, патриотизме и тому подобных вещах, нет. Суть даже не в критике, потому что критика — это обсуждение конкретных проблем и недостатков, а не страны и тем более народа в целом. Можно заявить, что Россия плоха в том-то и том-то, а можно — что Россия плоха в принципе, а, следовательно, в ней изначально ужасно всё. При этом одно верстать под другое. Как в «Левиафане» Звягинцева.

Но людей, так полагающих, накопилось великое множество. И мне их искренне жаль. Как они живут в этой стране? Как ходят по обречённым улицам? Как встречаются с проклятыми людьми? Как им дышится отравленным воздухом? Выживают ли они? Мучаются? Им тяжело — пожалеем их.

Самое вредное и бессмысленное, что можно ответить подобным клеветникам — это ненавидеть в ответ. Только того они и ждут. Однако и игнорировать их невозможно. Потому что своей ненавистью, точно гриппом, они инфицируют всех вокруг. А вот что сделать нужно — это создать нечто вроде резервации, не физической, но психологической. И чётко отличать при этом тех, кто ненавидит, потому что не умеет иначе, и тех, кто говорит, что так жить нельзя, потому что испытывает боль и тревогу. Ведь, согласитесь, странно, когда россияне радуются победе Суоми над российской сборной больше, чем сами финны.

Такие поражения, как сегодня, обидны, болезненны, да. Но из них нужно сделать действенные выводы. Не только в плане спорта (тренерская работа, прежде всего), но и в плане общества. И на этом в первую очередь необходимо сосредоточиться. А в наших хоккеистов нет права и смысла кидать ни один камень. Они настоящие. И то, как ребята отреагировали на поражение — тому лучшее подтверждение. Так что уверен, победы будут. Надеюсь, не только в спорте.