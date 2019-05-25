Суббота, 25 Мая 2019 года
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Турнир по спортивной гимнастике провожает петербургскую весну

Спорт

В Петербурге проходит традиционный турнир по спортивной гимнастике на призы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Дитятина

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Турнир по спортивной гимнастике провожает петербургскую весну
Андрей Пронин © ИА REGNUM
XIX Традиционный турнир по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Александра Дитятина 2019

Санкт-Петербург, 25 мая 2019, 18:48 — REGNUM  В этом году турнир проходит в 19-й раз, собирая на одной арене более сотни гимнастов. Атлеты соревнуются за призы трехкратного олимпийского чемпиона, семикратного чемпиона мира, заслуженного мастера спорта Александра Дитятина.

32
XIX Традиционный турнир по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Александра Дитятина 2019
Андрей Пронин © ИА REGNUM
XIX Традиционный турнир по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Александра Дитятина 2019
29
XIX Традиционный турнир по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Александра Дитятина 2019
Андрей Пронин © ИА REGNUM
XIX Традиционный турнир по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Александра Дитятина 2019
31
XIX Традиционный турнир по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Александра Дитятина 2019
Андрей Пронин © ИА REGNUM
XIX Традиционный турнир по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Александра Дитятина 2019
38
XIX Традиционный турнир по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Александра Дитятина 2019
Андрей Пронин © ИА REGNUM
XIX Традиционный турнир по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Александра Дитятина 2019
71
XIX Традиционный турнир по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Александра Дитятина 2019
Андрей Пронин © ИА REGNUM
XIX Традиционный турнир по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Александра Дитятина 2019
79
XIX Традиционный турнир по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Александра Дитятина 2019
Андрей Пронин © ИА REGNUM
XIX Традиционный турнир по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Александра Дитятина 2019

С 22 по 26 мая будут определены призёры по программам М/С и КМС в личном многоборье и в командном первенстве.

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XIX Традиционный турнир по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Александра Дитятина 2019
Андрей Пронин © ИА REGNUM
XIX Традиционный турнир по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Александра Дитятина 2019
12
XIX Традиционный турнир по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Александра Дитятина 2019
Андрей Пронин © ИА REGNUM
XIX Традиционный турнир по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Александра Дитятина 2019
15
XIX Традиционный турнир по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Александра Дитятина 2019
Андрей Пронин © ИА REGNUM
XIX Традиционный турнир по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Александра Дитятина 2019
16
XIX Традиционный турнир по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Александра Дитятина 2019
Андрей Пронин © ИА REGNUM
XIX Традиционный турнир по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Александра Дитятина 2019
18
XIX Традиционный турнир по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Александра Дитятина 2019
Андрей Пронин © ИА REGNUM
XIX Традиционный турнир по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Александра Дитятина 2019
21
XIX Традиционный турнир по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Александра Дитятина 2019
Андрей Пронин © ИА REGNUM
XIX Традиционный турнир по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Александра Дитятина 2019
22
XIX Традиционный турнир по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Александра Дитятина 2019
Андрей Пронин © ИА REGNUM
XIX Традиционный турнир по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Александра Дитятина 2019

Прямо сейчас спортсмены показывают свои навыки в спортивной гимнастике. Напоминаем, что в данном виде спорта атлетам необходимо продемонстрировать свои умения выполнения гимнастических упражнений на таких снарядах как гимнастические брусья, брёвна, кольца и перекладины.

Лучшие моменты соревнований для ИА REGNUM сфотографировал Андрей Пронин.

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XIX Традиционный турнир по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Александра Дитятина 2019
Андрей Пронин © ИА REGNUM
XIX Традиционный турнир по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Александра Дитятина 2019
4
XIX Традиционный турнир по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Александра Дитятина 2019
Андрей Пронин © ИА REGNUM
XIX Традиционный турнир по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Александра Дитятина 2019
17
XIX Традиционный турнир по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Александра Дитятина 2019
Андрей Пронин © ИА REGNUM
XIX Традиционный турнир по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Александра Дитятина 2019
25
XIX Традиционный турнир по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Александра Дитятина 2019
Андрей Пронин © ИА REGNUM
XIX Традиционный турнир по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Александра Дитятина 2019
33
XIX Традиционный турнир по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Александра Дитятина 2019
Андрей Пронин © ИА REGNUM
XIX Традиционный турнир по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Александра Дитятина 2019
34
XIX Традиционный турнир по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Александра Дитятина 2019
Андрей Пронин © ИА REGNUM
XIX Традиционный турнир по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Александра Дитятина 2019
40
XIX Традиционный турнир по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Александра Дитятина 2019
Андрей Пронин © ИА REGNUM
XIX Традиционный турнир по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Александра Дитятина 2019
41
XIX Традиционный турнир по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Александра Дитятина 2019
Андрей Пронин © ИА REGNUM
XIX Традиционный турнир по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Александра Дитятина 2019
55
XIX Традиционный турнир по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Александра Дитятина 2019
Андрей Пронин © ИА REGNUM
XIX Традиционный турнир по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Александра Дитятина 2019
43
XIX Традиционный турнир по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Александра Дитятина 2019
Андрей Пронин © ИА REGNUM
XIX Традиционный турнир по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Александра Дитятина 2019
58
XIX Традиционный турнир по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Александра Дитятина 2019
Андрей Пронин © ИА REGNUM
XIX Традиционный турнир по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Александра Дитятина 2019
66
XIX Традиционный турнир по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Александра Дитятина 2019
Андрей Пронин © ИА REGNUM
XIX Традиционный турнир по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Александра Дитятина 2019
75
XIX Традиционный турнир по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Александра Дитятина 2019
Андрей Пронин © ИА REGNUM
XIX Традиционный турнир по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Александра Дитятина 2019

Смотрите галерею к статье

regnum author Андрей Пронин
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