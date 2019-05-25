Турнир по спортивной гимнастике провожает петербургскую весну

Санкт-Петербург, 25 мая 2019, 18:48 — REGNUM В этом году турнир проходит в 19-й раз, собирая на одной арене более сотни гимнастов. Атлеты соревнуются за призы трехкратного олимпийского чемпиона, семикратного чемпиона мира, заслуженного мастера спорта Александра Дитятина.
С 22 по 26 мая будут определены призёры по программам М/С и КМС в личном многоборье и в командном первенстве.
Прямо сейчас спортсмены показывают свои навыки в спортивной гимнастике. Напоминаем, что в данном виде спорта атлетам необходимо продемонстрировать свои умения выполнения гимнастических упражнений на таких снарядах как гимнастические брусья, брёвна, кольца и перекладины.
Лучшие моменты соревнований для ИА REGNUM сфотографировал Андрей Пронин.