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«Спартак» обыграл «Оренбург» в молодежном чемпионате России

Спорт

2:0 в пользу гостей

«Спартак» обыграл «Оренбург» в молодежном чемпионате России
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Болельщик Спартака

Оренбург, 25 мая 2019, 15:47 — REGNUM  Московский футбольный клуб «Спартак» нанес поражение футболистам «Оренбурга» в матче 30-го, заключительного тура молодежного футбольного первенства России по футболу.

Игра, проходившая на поле оренбургского стадиона «Газовик», закончилась победой гостей со счетом 2:0.

Мячами отличились полузащитник «Спартака» Иван Репях, открывший счет на 29-й минуте матча, и его коллега по клубу форвард Даниил Лопатин, отличившийся на 37-й минуте.

Отметим, по итогам встречи московский «Спартак» набрал 61 очко и закончил нынешний сезон на втором месте, опередив идущий третьим столичный же «Локомотив» на три очка. «Оренбург» с 8 очками на предпоследнем, пятнадцатом месте.

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