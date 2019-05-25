«Спартак» обыграл «Оренбург» в молодежном чемпионате России

Оренбург, , 15:47 — REGNUM Московский футбольный клуб «Спартак» нанес поражение футболистам «Оренбурга» в матче 30-го, заключительного тура молодежного футбольного первенства России по футболу.

Игра, проходившая на поле оренбургского стадиона «Газовик», закончилась победой гостей со счетом 2:0.

Мячами отличились полузащитник «Спартака» Иван Репях, открывший счет на 29-й минуте матча, и его коллега по клубу форвард Даниил Лопатин, отличившийся на 37-й минуте.

Отметим, по итогам встречи московский «Спартак» набрал 61 очко и закончил нынешний сезон на втором месте, опередив идущий третьим столичный же «Локомотив» на три очка. «Оренбург» с 8 очками на предпоследнем, пятнадцатом месте.