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«Сибирь» и «Краснодар-2» разделили очки в заключительном туре ФНЛ

Спорт

0:0...

«Сибирь» и «Краснодар-2» разделили очки в заключительном туре ФНЛ
Иллюстрация: Oddsfan.dk
Ничья

Новосибирск, 25 мая 2019, 15:15 — REGNUM  Футбольный новосибирский клуб «Сибирь» и команда «Краснодар-2» разошлись миром в матче 38-го, заключительного тура футбольной национальной лиги России (ФНЛ).

Игра состоялась на поле новосибирского стадиона «Спартак» и закончилась со счетом 0:0.

Также в матче не было показано ни одной желтой карточки.

Отметим, по итогам матча и сезона «Сибирь» поднялась на девятое место в турнирной таблице ФНЛ. «Сибирь» с 37 очками закончила сезон на восемнадцатой позиции и выбыла из лиги. Также ранее из ФНЛ выбыли клубы «Тюмень» и санкт-петербургский «Зенит-2».

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Футбол
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