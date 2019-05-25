Суббота, 25 Мая 2019 года
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СМИ: американский миллиардер купит «Фиорентину»

Спорт

Сумма сделки составит 150 млн долларов

Флоренция, Италия, 25 мая 2019, 13:38 — REGNUM  Новым владельцем флорентийского футбольного клуб «Фиорентина» станет американский миллиардер итальянского происхождения Рокко Коммиссо, сообщает 25 мая The New York Times.

По данным издания, сумма сделки составит 150 млн долларов, и она будет завершена в ближайшее время. Братья Делла Валле, которым клуб принадлежит в настоящее время, объявили о своем решении продать клуб по причине разногласий с его болельщиками ещё в 2017 году.

Отметим, Рокко Коммиссо является также владельцем американской Главной футбольной лиги (MLS) «Нью-Йорк Космос» и ранее пытался приобрести другой клуб итальянской серии А — «Милан».

Напомним, за один тур до окончания итальянского чемпионата по футболу серии А «Фиорентина» с 40 очками находится на пятнадцатом месте турнирной таблицы и от зоны вылета её отделяет три очка.

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Футбол
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