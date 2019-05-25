Суббота, 25 Мая 2019 года
13:22:22 МСК

Хавбек Жирков рассказал о новом предложении «Зенита»

Спорт

Футболист и его семья в настоящее время рассматривают это предложение

Санкт-Петербург, 25 мая 2019, 13:22 — REGNUM  Полузащитник санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Юрий Жирков рассказал, что он получил от своего клуба предложение о новом контракте. Его слова приводит 25 мая Sport24.

«Зенит» мне сделал предложение», — рассказал Жирков.

Также 35-летний игрок отметил, что он и его семья в настоящее время рассматривает его, и что раз предлагают — значит, нужно оставаться, тем более, что у санкт-петербургской команды в настоящее время есть шанс в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпионов и отстоять титул чемпионов России.

Отметим, в нынешнем сезоне футболист сыграл за свой клуб только в 11 матчах из-за того, что восстанавливался после тяжелой травмы. В них он отметился тремя результативными передачами.

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Футбол
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