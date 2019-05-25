У «Рубина» есть пять кандидатов на должность Бердыева

Казань, , 12:55 — REGNUM Футбольный казанский клуб «Рубин» может рассмотреть пять кандидатов на должность главного тренера команды, если нынешний главный наставник казанцев Курбан Бердыев покинет клуб, сообщает 25 мая «Бизнес-онлайн».

По данным издания, выбор нового главного тренера команды будет зависеть от решения Международного спортивного арбитража (CAS) по поводу участия «Рубина» в еврокубках.

В случае если дисквалификация казанской команды будет сокращена с до одного года, руководство клуба пригласит опытного специалиста Российской Премьер-лиги (РПЛ), который способен решать задачи такого рода. В качестве таковых издание называет: Игоря Черевченко из тульского «Арсенала», Рашида Рахимова из грозненского «Ахмата» и не работающего в настоящее время ни с каким клубом Роберта Евдокимова.

В случае если апелляция «Рубина» к CAS будет отклонена, руководство либо возьмет нового главного тренера из собственной системы — Романа Шаронова, либо работающего в настоящее время с «Нефтехимиком» Юрия Уткульбаева.

Отметим, нынешний сезон казанский клуб окончил на десятом месте турнирной таблицы РПЛ, набрав 36 очков за 29 туров чемпионата.