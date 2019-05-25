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СМИ: UFC уволил американского бойца за отказ от поединка

Спорт

Боец объяснил отказ тем, что он не успеет сбросить вес до июля

Лас-Вегас, США, 25 мая 2019, 12:06 — REGNUM  Американский боец смешанного стиля (ММА) в тяжелом весе Джастин Уиллис был уволен из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), сообщает 25 мая TSN.

Согласно информации источника, причиной увольнения Уиллиса стал отказ бойца от боя со своим соотечественником Уолтом Харрисом на турнире UFC в июле.

Американец объяснил свой отказ от поединка тем, что он не успеет сбросить вес до боя и после этого был исключен из рейтингов UFC. На поединок июльского турнира UFC с Харрисом вместо Уиллиса выйдет российский боец Алексей Олейник.

Отметим, Джастин Уиллис провел в ММА 10 поединков, в 8 из которых одержал верх. Уолт Харрис занимает 15-е место в рейтинге UFC и ранее, 4 мая 2019 года, победил нокаутом новичка промоушна Сергея Спивака из Украины.

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