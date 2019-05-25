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Хавбек Мозес заявил, что он покидает «Фенербахче»

Спорт

При этом он назвал свою игру за турецкий клуб приятным опытом

Анкара, 25 мая 2019, 11:47 — REGNUM  Нигерийский полузащитник лондонского футбольного клуба «Челси» Виктор Мозес, который арендован «Фенербахче», заявил, что он покидает турецкий клуб. Его слова приводит 25 мая Fanatik.

По словам 28-летнего футболиста, его выступление в составе «Фенербахче» было приятным опытом, однако он не будет выступать в нем в следующем сезоне.

«Я покидаю «Фенербахче», — заявил Мозес и добавил, что ему необходимо новое приключение в его профессиональной карьере.

Отметим, ранее в СМИ сообщалось, что Виктор Мозес может перейти в миланский «Интер», куда его может пригласить Антонио Конте, который должен стать в ближайшее время главным наставником миланского клуба. В нынешнем сезоне нигериец сыграл з свой клуб в 21 матче и отметился в них тремя мячами и одной голевой передачей.

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Футбол
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