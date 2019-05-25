«Эдмонтон» подписал контракт с шведским форвардом Ньюгордом

Стокгольм, , 11:28 — REGNUM Хоккейный канадский клуб НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» заключил контракт новичка с нападающим шведской команды «Фэрьестад» Йоакимом Ньюгордом, сообщает 25 мая пресс-служба американской команды.

Также сообщается, что контракт новичка с 26-летним шведским игроком рассчитан сроком на один год.

Отметим, Ньюгорд выступал за «Фэрьестад» в течение семи сезонов. В нынешнем сезоне сыграл в регулярном сезоне за свой клуб в 52 матчах и набрал в них 35 (21 шайба + 14 результативных передач) очков. В 14 играх плей-офф набрал 10 (5 шайб + 5 результативных передач) очков. При этом хоккеист не вошел в состав шведской сборной на чемпионате мира 2019 года.