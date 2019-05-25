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«Наполи» отклонил предложение «Реала» в 90 млн евро за Кулибали

Спорт

Текущий контракт футболиста с клубом рассчитан до 2023 года

«Наполи» отклонил предложение «Реала» в 90 млн евро за Кулибали
Иллюстрация: Www.sscnapoli.it
Калиду Кулибали

Мадрид, 25 мая 2019, 10:59 — REGNUM  Футбольный мадридский клуб «Реал» сделал неудачную попытку приобрести сенегальского защитника команды «Наполи» Калиду Кулибали, сообщает Tuttomercatoweb.

Согласно данных источника, испанский клуб предложил «Наполи» за 27-летнего сенегальца сумму в размере 90 млн евро, однако руководство итальянского клуба не стало продавать игрока, являющегося ключевым для «Наполи». Текущий контракт футболиста с клубом рассчитан до 2023 года.

Отметим, в нынешнем сезоне сыграл за свой клуб в 48 матчах и отметился в них двумя голами и одной результативной передачей. Его примерная трансферная стоимость составляет 70 млн евро, ранее он играл за клубы «Генк» и «Метц».

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Футбол
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