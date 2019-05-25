Фернандеш ещё не определился, останется ли он в «Локомотиве»

Москва, , 10:27 — REGNUM Португальский хавбек московского футбольного клуба «Локомотив» Мануэл Фернандеш ещё не определился со своим будущим в команде. Его комментарий на эту тему приводит 25 мая «Спорт-Экспресс».

"Останусь ли я в «Локомотиве»? Не знаю. Все, что могу сказать — контракт с клубом истекает 30 июня, так что я еще вернусь к этому времени в клуб», — заявил Мануэл Лопеш, добавив, что он ещё сам не решил вопрос о своем продолжении спортивной карьеры.

При этом текущий контракт клуба с игроком рассчитан до лета 2019 года.

Также футболист рассказал, что он пообщался зимой с новым директором клуба Василием Кикнадзе о своем возможном уходе в тот период, однако с этим на тот момент ничего не вышло и игрок остался в «Локомотиве».

Отметим, в нынешнем сезоне Мануэл Фернандеш сыграл за «Локомотив» в 28 матчах и отметился в них тремя мячами и семью голевыми передачами.