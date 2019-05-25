Жардим не собирается покидать пост главного тренера «Монако»

Монако, , 09:57 — REGNUM Главный наставник футбольного клуба «Монако» Леонарду Жардим не намерен покидать свой пост по окончании сезона, об этом он рассказал после матча 38-го, последнего тура французского чемпионата с командой «Ницца» (2:0 в пользу «Ниццы»). Его слова приводит 25 мая A Bola.

По словам Жардима, его контракт с клубом закончится только через два года, и он рисковал, подписывая его, однако теперь клуб спасен и продолжит играть в Лиге 1 в следующем сезоне.

«Думаю, что останусь в «Монако», — заявил 44-летний португальский специалист, добавив, что не все в этом вопросе зависит от него.

Напомним, «Монако» закончил нынешний сезон во французском чемпионате на семнадцатом месте и от зоны вылета из Лиги 1 его отделяло всего два очка.