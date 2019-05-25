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НБА перенесло открытие рынка свободных агентов на вечер 30 июня

Спорт

При этом заключать контракты можно будет также только с 6 июля

Нью-Йорк, США, 25 мая 2019, 09:43 — REGNUM  Рынок свободных агентов НБА в текущем году будет открыт вечером 30 июня, а не как обычно — в ночь на 1 июля, сообщил 25 мая журналист издания The New York Times Марк Стайн.

По данным источника, клубы теперь могут начинать переговоры с игроками с 18:00 вечера 30 июня, что позволит и спортсменам, и руководителям клубов не вести переговоры в ночное время.

При этом начинать заключать контракты также можно будет только с 6 июля.

Отметим, нынешним летом на рынок свободных агентов выйдут такие звездные игроки НБА как Кавай Леонард, Кайри Ирвинг, Клэй Томпсон, Кевин Дюрант, Крис Миддлтон, Джими Батлер и многие другие.

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Баскетбол
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