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«Лос-Анджелес Гэлакси» без Ибрагимовича обыграл «Орландо» в MLS

Спорт

1:0 в пользу клуба из Лос-Анджелеса

«Лос-Анджелес Гэлакси» без Ибрагимовича обыграл «Орландо» в MLS
Иллюстрация: Www.lagalaxy.com
Матч между футбольными клубами «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Орландо»

Орландо, США, 25 мая 2019, 09:42 — REGNUM  Футбольный клуб «Лос-Анджелес Гэлакси» одержал победу над командой «Орландо Сити» в матче регулярного чемпионата американской Главной футбольной лиги (MLS).

Выездная для «Гэлакси» встреча закончилась в его пользу с минимальным счетом 1:0.

Автором единственного во встрече мяча на 19-й минуте игры стал бывший хавбек футбольного клуба «Барселона» Хонатан Дос Сантос.

Также на 32-й минуте встречи экс-футболист английского клуба «Манчестер Юнайтед» Луиш Нани упустил возможность сравнять во встрече счет, после неудачно реализованного им одиннадцатиметрового удара, назначенного в ворота «Гэлакски».

Кроме этого, в матче не принимал участия шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович, который отбывает двухматчевую дисквалификацию за стычку с голкипером «Нью-Йорк Сити» в матче MLS 11 мая.

Отметим, этой победой клуб «Лос-Анджелес Гэлакси» прервал свою серию из четырех поражений и поднялся нf третье место западной конференции MLS c 25 очками. В следующем туре клуб сыграет с командой «Спортинг» из Канзас-Сити.

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