Суббота, 25 Мая 2019 года
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СМИ: «Спартак» может продать защитника Ташаева

Спорт

Также клуб рассмотрит возможность сдачи игрока в аренду

СМИ: «Спартак» может продать защитника Ташаева
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Александр Ташаев под номером 88

Москва, 25 мая 2019, 09:15 — REGNUM  Московский футбольный клуб «Спартак» может по окончании сезона продать своего хавбека Александра Ташаева, сообщает 25 мая «Спорт-Экспресс».

По данным источника, московский клуб либо продаст футболиста, либо отдаст его в аренду.

При этом текущий контракт игрока со «Спартаком» рассчитан до 2022 года, а его примерная трансферная стоимость составляет 4,5 млн евро.

Отметим, в нынешнем сезоне 24-летний Александр Ташаев сыграл за московский «Спартак» в 23 матчах и не отметился в них никакими результативными действиями. Игрок был приобретен клубом у другого московского клуба «Динамо» летом 2018 года за 1,5 млн евро отступных.

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Футбол
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