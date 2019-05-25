СМИ: «Спартак» может продать защитника Ташаева

Москва, , 09:15 — REGNUM Московский футбольный клуб «Спартак» может по окончании сезона продать своего хавбека Александра Ташаева, сообщает 25 мая «Спорт-Экспресс».

По данным источника, московский клуб либо продаст футболиста, либо отдаст его в аренду.

При этом текущий контракт игрока со «Спартаком» рассчитан до 2022 года, а его примерная трансферная стоимость составляет 4,5 млн евро.

Отметим, в нынешнем сезоне 24-летний Александр Ташаев сыграл за московский «Спартак» в 23 матчах и не отметился в них никакими результативными действиями. Игрок был приобретен клубом у другого московского клуба «Динамо» летом 2018 года за 1,5 млн евро отступных.