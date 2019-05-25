СМИ: «Эвертон» — лидер в борьбе за форварда «Арсенала» Уэлбека

Лондон, , 08:29 — REGNUM Форвард лондонского футбольного клуба «Арсенал» Дэнни Уэлбек вероятнее всего поменяет свой текущий клуб нынешним летом, сообщает 25 мая Evening Standard.

Согласно данных издания, «Арсенал» не намерен продлевать с ним истекающий этим летом контакт, что позволит нападающему перейти в другой клуб бесплатно, получив статус свободного агента.

Также сообщается, что в настоящее время наиболее вероятный претендент на Уэлбека — команда «Эвертон». Кроме этого, им интересуются «Кристал Пэлас», «Вулверхэмптон», «Ньюкасл Юнайтед» и «Вест Хэм Юнайтед».

Отметим, 28-летний Уэлбек перешел в лондонский «Арсенал» из клуба «Манчестер Юнайтед» за 20 млн евро. в сезоне 2018/19 сыграл за клуб в восьми матчах и отметился в них одним голом и одной результативной передачей.