«Барселона» и «МЮ» интересуются форвардом «Эвертона» Ришарлисоном

Ливерпуль, Великобритания, , 07:58 — REGNUM Бразильский нападающий английского футбольного клуба «Эвертон» Ришарлисон может сменить свою клубную прописку этим летом, сообщает 25 мая The Sun.

По данным источника, к 21-летнему бразильцу проявляют интерес такие клубы как «Манчестер Юнайтед» и «Барселона», также сообщается об интересе миланского «Интера», «Пари Сен-Жермен» и мадридский «Атлетико».

При этом «Эвертон» намерен выручить за игрока не менее 100 млн фунтов, а сам Ришарлисон хотел бы и дальше играть в английской Премьер-лиге.

Отметим, Ришарлисон перешел в «Эвертон» из «Уотфорда» летом прошлого года за 50 млн евро. Форвард провел за свой новый клуб 38 матчей в прошедшем сезоне и отметился в них 13 голами и одной результативной передачей.