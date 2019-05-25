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Сборная Украины U-20 обыграла команду США на ЧМ-2019

Спорт

2:1 в пользу украинской команды

Варшава, 25 мая 2019, 07:13 — REGNUM  Сборная Украины по футболу U-20 переиграла команду США в мачте группового этапа молодежного футбольного чемпионата мира, проходящего в Польше.

Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу украинской команды.

У победителей голы на счету Сергея Булеца (26-я минута) и Дениса Попова (51-я). У их оппонентов мячом отметился Брандон Сервания (32-я).

Отметим, по итогам встречи сборная Украины с 3 очками находится на первом месте группы D молодежного чемпионата мира по футболу (U-20) и делит его с командой Нигерии. Сборная США на последнем, четвертом месте.

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Футбол
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