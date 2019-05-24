МОК одобрил заявку Италии на проведение Олимпиады–2026

Милан, Италия, , 17:01 — REGNUM Международный олимпийский комитет одобрил досье, предоставленное олимпийским комитетом Италии, о проведении зимних игр 2026 года в Милане и Кортине д’Ампеццо, передает информагентство ANSA в пятницу, 24 мая.

Заявка Милана и Кортины отвечает всем основным критериям МОК и полностью устраивает комитет, сказано в отчете в МОК.

В этом документе, в частности, отмечено, что расходы на подготовку игр будут небольшими, поскольку значительная часть инфраструктуры уже существует. Также в отчете сказано, что мегаполис Милан и расположенная в предгорьях Кортина отлично дополняют друг друга. Наконец, итальянская заявка поддерживается как правительством страны, так и жителями этих ее регионов, отметили в МОК.

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