Индонезия планирует провести гонки MotoGP и «Формулы-1» в 2021 году

Джакарта, , 14:44 — REGNUM Индонезия изучает возможность проведения гонок «Формулы-1» на индонезийском острове Ломбок, где также состоится гонка мотоциклов MotoGP в 2021 году, сообщает Antaranews.

«В 2021 году MotoGP пройдет в окрестностях квартала Мандалика на острове Ломбок. Президент Индонезии ранее заявил, что для страны будет лучше, если мы сможем провести ещё и гонки «Формулы-1», которые являются ведущими автомобильными гонками в мире», — отметил Абдулбар Мансер, управляющий директор индонезийской корпорации по развитию туризма.

Издание отмечает, что Абдулбар Мансер и бизнесмен Эрик Тохир ранее встречались с главой государства в президентском дворце города Богор, чтобы обсудить эти два вопроса.

По словам Абдулбар Мансера, Индонезия может воспользоваться проведением MotoGP, чтобы принять гонки «Формулы-1» на той же трассе.

«Это могло бы усилить имидж Индонезии в глазах международного сообщества», — заявил Абдулбар Мансер, цитируя слова президента.

Напомним, французская компания Vinci Construction выступила главным инвестором проекта. Ожидается, что специальная трасса будет построена на участке площадью около 130 гектар в окрестностях делового квартала Мандалика на индонезийском острове Ломбок.