В Бурятии появится свой ледовый дворец спорта

Улан-Удэ, , 14:24 — REGNUM В Бурятии будет построен ледовый центр — концессионное соглашение было подписано 24 мая в правительстве республики. На его строительство, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе, из федерального бюджета будет выделено 1,1 млрд рублей, еще 100 млн выделит республиканский бюджет.

По итогам конкурса концессионное соглашение было подписано с алтайской компанией «Арена», которая выступит как инвестор, подрядчик и эксплуатирующая компания. Формат концессии — государственно-частное партнерство.

«Для нас это очень выгодные условия — концессионер на стадии строительства вкладывает 200 млн собственных средств, и в течение десяти лет занимается эксплуатацией. Очень важно, как концессионер выстроит работу по оказанию услуг, и компания не первый год этим занимается, построила много объектов», — отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

В ледовой арене разместятся две хоккейные коробки, одна из которых способна трансформироваться в концертную площадку на 4000 мест. По словам главы, будут предусмотрены также бесплатные часы для детско-юношеских секций в утреннее время пять дней в неделю.

Гендиректор «Арены» Михаил Дроздов рассказал, что ледовый дворец в Улан-Удэ станет для них четвертым объектом, и проект был доработан с учетом опыта компании. Рентабельность центра, по его словам, будет повышаться за счет автономных систем по электроэнергии — будут применены, в частности, солнечные панели.

Как руководитель хоккейного клуба «Динамо» (Барнаул) Дроздов отметил, что для компании стоит задача не только построить ледовую арену, но и помочь развитию хоккея и в республике, и в стране. По его мнению, в Бурятии можно проводить сборы для хоккейных команд для предсезонной подготовки.

Окончание строительства намечено на 2021 год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в республике также может появиться свой горнолыжный комплекс. Рассмотреть этот вопрос пообещал президент страны Владимир Путин в ответ на просьбу лыжницы из Бурятии Алисы Жамбаловой. Она заметила главе государства, что в республике в основном развиты летние виды спорта.

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