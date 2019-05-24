Чемпионат мира по хоккею в 2023 году примет Санкт-Петербург

Москва, , 12:59 — REGNUM Чемпионат мира по хоккею в 2023 году пройдет в Санкт-Петербурге, соответствующее решение утвердил 24 мая конгресс Международной федерации хоккея.

Также на заседании было решено, что чемпионат мира по хоккею в 2024 году состоится в Чехии, а в 2025 году — в Швеции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Словакии накануне, 23 мая, завершились четвертьфинальные матчи чемпионата мира по хоккею — 2019. Россия обыграла США со счетов 4:3 и встретится в полуфинале с командой Финляндии, которая оказалась сильнее Швеции (5:4).

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