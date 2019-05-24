Теннисистка из Казахстана вышла в полуфинал турнира в Германии

Нюрнберг, Германия, , 08:56 — REGNUM Спортсменка из Казахстана Юлия Путинцева вышла в полуфинал теннисного турнира WTA International 250 в Нюрнберге, сообщили в пресс-службе национального Олимпийского комитета республики.

В четвертьфинальном матче теннисистка оказалась сильнее спортсменки из Германии Анны-Лены Фридзам — 7:5, 6:7, 7:6. В полуфинале Путинцева встретится с Сораной Кырстей из Румынии.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая теннисист из Казахстана Дмитрий Попко занял первое место на международном турнире серии ITF Futures в США. Казахстанский спортсмен оказался сильнее Секоу Бангура из США — 6:1, 7:6, 7:1.

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