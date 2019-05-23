Интерактивный футбол — серьёзный спорт или «просто игрушка»?

Артём Дубровский, , 21:29 — REGNUM

Киберспортивные состязания вплотную подходят к тому, чтобы догнать своих «реальных» спортивных собратьев, а в ближайшем будущем и перегнать их. Напомним, Россия в далёком 2001 году стала первой страной мира, официально признавшей киберспорт полноценным видом спортивных соревнований. За эти 18 лет индустрия шагнула далеко вперёд: вчерашние «непутёвые геймеры» сегодня становятся миллионерами с именами мирового масштаба, а локальные чемпионаты по компьютерному спорту проводят почти в каждом городе мира. Так, в РФ ежегодно проводятся десятки (если не сотни) турниров по самым популярным на данный момент дисциплинам: Dota 2, CS: GO, League of Legends, Hearthstone, Fortnite и, конечно же, FIFA.

Интерактивный футбол (или киберфутбол) даже в мире компьютерного спорта стоит особняком — ведь среди своих собратьев он ближе всех к настоящему спорту. Для игры в FIFA необходимо знание спортивной стратегии и, как это часто бывает среди профессиональных игроков, опыт реальной игры в футбол. Интерактивный футбол ещё в 2017 году стал частью настоящего спорта (наравне с пляжным и мини-футболом), а уже в 2018 году частью киберспорта (в рамках дисциплины «спортивный симулятор»). Большому спорту — большие соревнования.

Ежегодно (начиная с 2017 года) Федерация компьютерного спорта России проводит масштабные спортивные состязания — Кубок России по интерактивному футболу. В течение нескольких месяцев сильнейшие киберфутболисты со всей страны борются за полмиллиона рублей и почётное звание «лучшего» в этом непростом интеллектуальном спорте. На Гранд-Финале Кубка 2019 года корреспонденту ИА REGNUM удалось пообщаться с президентом ФКС России Дмитрием Смитом и узнать его мнение о крупнейшем киберфутбольном чемпионате страны и дальнейших планах на развитие этого спорта в России.

Дмитрий, сильно ли изменился Кубок по сравнению с прошлым годом?

Кардинальных отличий нет, призовой фонд остался таким же, да и условия участия те же. Единственное нововведение: теперь «Швейцарку» (специальная система проведения спортивных турниров., прим. ред.) ребята играют в онлайн-режиме.

Ребята из отдела аналитики отметили новое оформление и масштаб соревнований. Что скажете на этот счёт?

Безусловно, мы работаем над тем, чтобы всё выглядело более солидно. Например, представление участников при выходе на сцену. Однако у нас есть уже и устоявшиеся традиции, например, господин Гусев (имеется ввиду Виктор Гусев — известный спортивный комментатор, прим. ред.) снова приедет комментировать финал. А также хочется отметить, что Yota Arena прекрасно подходит под киберспорт.

Кто ваш фаворит на финал Кубка?

Я зарёкся делать прогнозы ещё с тех времён, когда работал судьёй на World Cyber Games (чемпионат мира по киберспорту, прим. ред.). Стараюсь никого не выделять и ни за кого не болеть.

Как проведение Кубка повлияет на развитие киберспорта в столице и России в целом?

Во-первых, надеюсь, что проведение Кубка повлияет на общественное мнение. Сегодня у нас было несколько гостей, которые не понимали, что такое киберспорт. Но теперь у них появилась возможность увидеть это собственными глазами и высказать своё мнение. Поэтому проведение подобных турниров помогает сформировать мышление людей.

Для многих компьютерные игры — это просто игрушки, они не выделяют компьютерный спорт. А на Кубке получается организовать правильную подачу материала: здесь много серьёзных участников и большие деньги на кону. Плюс в чемпионате участвуют известные клубы, как киберспортивные (например, Gambit Esports), так и футбольные (например, «Локомотив»).

Выступает ли Кубок в качестве площадки для открытия новых киберспортивных талантов?

Да, на этом Кубке много людей (имеются в виду участники соревнований, прим. ред.), которые до этого не выступали на крупных чемпионатах. По этой причине мы с гордостью можем отмечать, что Россия богата талантами. Практически каждый турнир мы узнаём новые имена. А самое главное — в онлайн-отборочных может принять участие любой желающий. Таким образом, каждый год появляются новые ребята, их замечают, они становятся частью какой-то команды, к ним приходят спонсоры, и, в идеале, они дальше представляют Россию на международной арене.

Почему к началу финального дня зрительный зал был пуст более чем наполовину?

Нужно понимать, что наш спорт интерактивен. Многие люди предпочитают смотреть его из дома в комфортной обстановке, поэтому мы всегда ведём прямую трансляцию. И не стоит ожидать, что интерактивный футбол будет собирать такое же количество людей, что и футбол реальный. Всё-таки это несколько другое направление.

Если речь идёт о командных соревнованиях (вроде той же Dota 2), то они, действительно, способны собирать целые стадионы. А в интерактивном футболе соревнования проходят в индивидуальной манере, оттого и меньше людей, готовых приехать в свой выходной день на площадку. Однако уверен, что к матчу за первое место зал наполнится.

Многие юные геймеры сегодня увидят триумф состоявшихся киберспортсменов и захотят стать на них похожими. Что им нужно сделать, чтобы достичь успеха в киберспорте?

Лучше я начну с того, чего делать не нужно. Не нужно бросать учёбу, бросать работу и играть круглосуточно — это всё идёт во вред. В любом спорте есть время, более которого тренироваться уже не стоит — начинается так называемая «спортивная усталость», и твои навыки вместо улучшения ухудшаются.

Что стоит: в первую очередь, стоит подойти к этому серьёзно. Стоит понять, что это не лёгкая нажива, способ получить лёгкие деньги. Это серьёзный труд, соответственно, нужна система: нужно понять, какая игра тебе нравится, найти команду, тренера, влиться в систему тренировок и набраться турнирного опыта. Если у тебя есть талант, упорство и целеустремленность, то придет и успех.

На какой вид подготовки стоит обратить внимание в первую очередь?

Не стоит забывать про физическую подготовку. Есть правильные слова о том, что «в здоровом теле здоровый дух», в киберспорте это правда на все 100 процентов. Если вы посмотрите, как тренируются профессиональные киберспортсмены, то заметите, что у ребят есть не только спортивные психологи и тренеры, но и фитнес-инструкторы.

Если проводить аналогию с классическим спортом, то стоит обратить внимание на шахматистов. До середины прошлого века у них в программе подготовки отсутствовали физические упражнения, но потом они появилась. С тех пор результаты выросли до 40 процентов — в киберспорте то же самое. Опыт игры даёт многое, но человек, не готовый физически, не будет способен к марафону, и, соответственно, не выдержит на финале. А ещё стоит принять во внимание, многие ребята приезжают на финал из других городов — а это, возможно, другой часовой пояс. На кону деньги, на кону престиж, а у тебя мандраж, и ты накачан адреналином. Подобное напряжение способен выдержать только подготовленный организм.

Что ожидает Федерацию компьютерного спорта России в ближайшее время?

Планов у нас достаточно много. Дело в том, что сейчас мы уже можем выдавать спортивные разряды. Но звание мастера спорта или кандидата в мастера спорта присваивать ещё не можем, не утверждена программа подготовки спортсменов. Из-за этого отсутствуют и официальные спортивные секции. Поэтому сейчас мы проводим необходимые исследования.

Ну, а дальше, конечно, соревнования. Скоро пройдёт финал чемпионата России по компьютерному спорту и финал студенческой лиги. Осенью: открытый кубок России, матчи школьной лиги и многое-многое другое.

Расскажите о своих любимых игроках.

Я бы не сказал, что у меня есть любимые спортсмены. Скорее, есть люди, кого уважаю за волю к победе, с кем давно знаком и за чей карьерой я слежу. Если говорить конкретно о киберфутболе, то это в первую очередь Ufenok (имеется ввиду Роберт «Ufenok77» Фахретдинов, прим. ред.). Я его знаю очень давно, ещё со времен World Cyber Games, — тогда я помогал ему оформить визу, чтобы поехать на финал международных соревнований. Мне он нравится тем, что Роберт умеет держать удар: он никогда не раскисает после поражений, всегда анализирует свои ошибки и трезво подходит к игре.

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