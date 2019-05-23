Чемпионку Универсиады и её тренера премируют в Чувашии

Чебоксары, , 18:32 — REGNUM Чувашская спортсменка Лана Прусакова, которая принесла сборной России «золото» на зимней Универсиаде, выделяется единовременная премия и ежемесячная выплата. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Иван Моторин, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно документу, выплаты назначены Лане Прусаковой «за выдающиеся достижения в области физической культуры и спорта и высокие спортивные результаты» на XXIX Всемирной зимней Универсиаде, которая прошла в этом году в Красноярске. Спортсменка получит 75 тыс. рублей в качестве премии и ежемесячно получать 7,5 тыс. рублей с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года. Кроме того, единовременную премию в размере 37,5 тыс. рублей получит тренер Никита Васильев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фристайлистка Лана Прусакова победила в фристайле (слоуп-стайле) на Универсиаде в Красноярске. С победой спортсменку поздравил глава государства Владимир Путин: в телеграмме говорится, что Лана Прусакова «блестяще» справилась «с поставленными задачами», одержала «красивую победу», подарив «зрителям яркое, запоминающееся выступление». Президент пожелал чемпионке «удачи и новых свершений». Спортсменка и её тренер удостоены медали ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой».

Напомним, Лане Прусаковой 18 лет, она является воспитанницей отделения горнолыжного спорта и фристайла Спортивной школы олимпийского резерва №2 минспорта Чувашии. Тренируется у Никиты Васильева. Была победительницей зимних юношеских Олимпийских игр — 2016, многократной чемпионкой и победительницей Кубка России по слоуп-стайлу. В 2018 году участвовала в Олимпиаде в Пхёнчхане.

Читайте ранее в этом сюжете: После телеграммы Путина чемпионку Универсиады наградили в Чувашии