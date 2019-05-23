В Бурятии может появиться новый вид спорта

Улан-Удэ, , 16:13 — REGNUM В Бурятии разрабатывается закон о новом национальном виде спорта. Как сообщили участники заседания совета Народного хурала республики, им станет традиционное бурятское состязание по разбиванию хребтовой кости — хээр шаалган.

«Восток-Телеинформ» передает, что планируется, в частности, внести изменения в закон о физической культуре и спорте. Как отметил министр спорта Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов, чтобы привлечь жителей республики к занятиям спортом, в дирекции спортивных сооружений создан отдел национальных видов спорта и традиционных игр.

Помимо разбиванияю хребтовой кости, речь идёт о национальной борьбе — бухэ барилдаан, стрельбе из традиционного лука и шахматы — шатар. Как отмечается, в настоящее время количество систематически занимающихся указанными видами спорта составляет более 2,5 тысячи человек.

К слову, в феврале 2019 года в Тункинском районе Бурятии прошли межрегиональные соревнования по хээр шаалган, в которых приняло участие более трехсот человек.