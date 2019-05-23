СМИ подсчитали состояние покойного чемпиона «Формулы-1» Ники Лауды

Вена, , 15:35 — REGNUM 20 мая скончался 70-летний чемпион «Формулы-1» и известный бизнесмен Ники Лауда. Народ Австрии оплакивает потерю выдающегося соотечественника и гадает, кому достанется его многомилионное наследство, пишет газета Heute 23 мая.

Состояние Ники Лауды оценивают в четверть миллиарда евро. Его вилла в венском районе Веринг оценена в €7 млн, а яхта Princess Too — в €16 млн. Помимо этого ему принадлежала другая недвижимость, в том числе в Вене и на Ибице. Его первые гонорары за выступления в Ferrari составляли €220 тыс. в год, а после 1976 года выросли до €700 тыс. В команде Brabham он получал €1,8 — 2,6 млн ежегодно.

Последнее место работы Лауды в автоспорте — должность неисполнительного директора команды Mercedes — приносила ему €750 тыс. в год. Каждый из 21 года его работы в качестве эксперта для телеканала RTL стоил работодателю до миллиона. Лауда зарабатывал также на рекламе и несколько раз открывал дело в сфере пассажирских авиаперевозок.

У Лауды остались супруга Биргит, четверо детей от двух браков, а также сын от внебрачной связи. Кто указан вего завещании, общественности неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года Ники Лауда перенес операцию по пересадке легкого. Весной его состояние ухудшилось, и он был госпитализирован в одну из клиник Цюриха. Лауда трижды стал чемпионом «Формулы-1»: в 1975, 1977 и 1984 годах.

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