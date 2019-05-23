Брату Хабиба Нурмагомедова сократили срок отстранения от боёв в UFC

Махачкала, , 14:56 — REGNUM Атлетическая комиссия штата Невада вынесла вердикт по делу членов команды бойца Хабиба Нурмагомедова. Его двоюродному брату Абубакару Нурмагомедову и Зубайру Тухугову сократили срок отстранения от поединков на 35 дней. Это означает, что оба атлета смогут выступить уже 7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби, написал Хабиб 23 мая на своей странице в Instagram.

Напомним, Зубайр и Абубакар были дисквалифицированы на год за участие в массовой потасовке 6 октября 2018 года после поединка Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрюегора на турнире UFC 209 в Лас-Вегасе. Кроме того, атлетическая комиссия обязала обоих выплатить по 25 тысяч долларов штрафа.

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября в Абу-Даби возможен бой и самого Хабиба Нурмагомедова. К тому времени как раз завершится его девятимесячная дисквалификация. Вероятнее всего, он встретится в октагоне с американцем Дастином Порье. Тот, напомним, 13 апреля одолел соотечественника Макса Холооуэйа и стал временным чемпионом организации в легком весе.

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