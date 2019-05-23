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Путин направил приветствие участникам юношеского турнира по дзюдо

Спорт

Турнир посвящен памяти заслуженного тренера России Анатолия Рахлина

Москва, 23 мая 2019, 10:56 — REGNUM  Сегодня, 23 мая, президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям VII традиционного юношеского турнира по дзюдо памяти заслуженного тренера России Анатолия Рахлина, сообщается на сайте Кремля.

«Заложенные Анатолем Рахлиным педагогические принципы, идеи и наработки сохраняются, помогают становлению новых поколений спортсменов», — говорится в приветственной телеграмме.

По мнению главы государства, тренер внёс значимый личный вклад в популяризацию дзюдо, в продвижение ценностей массовой физической культуры в России.

«Юношеский турнир даёт возможность юным спортсменам продемонстрировать мастерство и волю. Ребята, которые выйдут на татами, скоро ярко заявят о себе на крупных международных турнирах», — выразил уверенность Путин и пожелал дзюдоистам успехов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Санкт-Петербурге в спортивном комплексе «Юбилейный» состоялся VI традиционный юношеский турнир по дзюдо памяти заслуженного тренера России Анатолия Рахлина.

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Дзюдо
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