ЧМ-2019: Сборная России повторила исход битвы под Полтавой

Братислава, , 09:39 — REGNUM 21 мая в рамках заключительной встречи группового этапа чемпионата мира в Словакии сборная России оказалась на голову выше действующих чемпионов мира, оставив приятные впечатления от игры «красной машины». Встреча прошла на стадионе имени Ондрея Непелы в Братиславе, вмещающем более 9 тысяч зрителей на своих трибунах.

Игра сборной России в заключительной игре группового этапа мирового первенства этого года отразила готовность подопечных Ильи Воробьева к интенсивной игре против серьезного соперника. Собственно, можно отметить, что на групповом этапе подобных соперников у сборной России было два — Чехия и Швеция. И обе эти игры показали лучший хоккей в исполнении «красной машины». В первом противостоянии наши бравые бойцы просто ограничили чехов в их возможностях, плотно контролируя ситуацию на льду, что привело к разгрому со счетом 3:0, а Василевский провел свой лучший матч на чемпионате, заслужив похвалы от игроков соперника и, конечно же, тренера. Победа над сборной Чехии дала первый повод говорить о россиянах как о главных претендентах на золотую медаль чемпионата, однако до 21 мая полной уверенности в этом не было, ведь еще предстояло сыграть со Швецией, которая, к слову, стала самой результативной командой на групповом этапе, забросив 41 шайбу. После Швеции в списке самых голевых сборных стоят чехи с 39 шайбами в активе, и только потом на третьем месте виднеются Россия и Канада с одинаковым количеством забитых голов — 36. Возвращаясь к теме матча, нужно отметить неготовность самой сборной Швеции к столь грозному сопернику в лице россиян. Напомним, что до матча с «красной машиной» шведам нанесла поражение сборная Чехии во главе с Ворачеком и Фроликом, после чего «тре крунур» были в шаге от сенсационного поражения от сборной Латвии, что в очередной раз доказало факт переменчивого настроения игроков шведской сборной в течение игры. Таким образом, в матче с латвийцами за шведами несколько раз наблюдались резкие спады настроения, которые отразились на счете. Россияне воспользовались тонкой натурой шведских игроков и к концу первого периода встречи успели завладеть минимальным преимуществом, реализовав целых шесть бросков в ворота Маркстрёма в рамках второй 20-минутки встречи, что обрекло «тре крунур» на ошеломительный крах. Шайб было много, но лишь две из них по-настоящему достойны описания. Итак, в самом начале периода россияне провели успешную контратаку, в которой главным лицом стал Никита Гусев, исполнив зрелищный голевой пас на Анисимова, бросившего впритирку со штангой — 1:1, у вратаря не было шансов забрать ее в свою ловушку. Позднее моральный дух шведам подпортил искусный гол Овечкина. Евгений Малкин вкатился в зону соперника и, не глядя, скинул шайбу под себя, откуда ее подобрал Овечкин. Форвард «Вашингтона» прокатился еще пару метров и отправил шайбу в левый верхний угол ворот, записав на свой счет вторую шайбу на чемпионате — 1:2. Результат второго периода встречи сильно ударил по нервам шведов, которые уходили на перерыв с грустными лицами. В заключительной трети расслабившиеся россияне, позабыв на некоторое время о самой игре, допустили три шайбы в ворота Андрея Василевского, но, к счастью, они не помогли шведам избавиться от горького разгрома. Тем не менее во второй половине периода защитник Дмитрий Орлов забросил знаменательную седьмую шайбу в ворота сборной Швеции, испытав свой молниеносный бросок в деле — 7:4.

Сборная России уверенно переиграла своих заклятых врагов сборную Швеции, выиграв все семь матчей группового этапа чемпионата. «Красная машина» лидировала в турнирной таблице группы Б с 21 баллом в активе, что, согласно жребию, поставило их в пару со сборной США в борьбе за полуфинал первенства. Напомним, что игра со «звездно-полосатыми» пройдет в четверг, 23 мая, в 17:15 по московскому времени на стадионе имени Ондрея Непелы в Братиславе.