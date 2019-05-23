ЧМ-2019: Немцы избежали матча с россиянами в четвертьфинале

Кошице, Словакия, , 09:36 — REGNUM 21 мая в рамках заключительного игрового дня группового этапа чемпионата мира в Словакии сборная Германии сенсационно переиграла грозных финнов и заняла выгодное третье место в группе. Триумф немцев увидели зрители пятитысячного стадиона «Стил-Арена» в Кошице.

Плоская игра будущих победителей в первом периоде огорчала трибуны стадиона, немцы мирно и не торопясь выдерживали натиск соперника, выжидая момента для контратаки. Во второй половине периода «бундестим» на две минуты остался в меньшинстве, и Харри Песонен открыл счет на табло, оправдав все старания финской сборной в течение периода — 1:0. Тем не менее, несмотря на скудную игру серебряных призеров олимпийских игр, немцам все же было дано воспользоваться своей старой системой ведения боя, согласно которой команда неожиданно для соперника вырывалась из плотной обороны и на контратаке неслась к воротам соперника. Таким образом, после долгих минут затишья возле финских ворот, сборной Германии потребовался всего один бросок в створ, чтобы отличится свой первой шайбой в рамках встречи. Марк Михаэлис беспрепятственно замкнул передачу Маттиаса Плахты на «пятаке», реализовав классическую хоккейную комбинацию — 1:1.

Во втором периоде расклад сил сохранился — финны, забросив одну шайбу за 20-минутку, испробовали все возможные варианты приблизиться к воротам Грубауэра, когда немцам было достаточно пару раз выскочить в контратаку, чтобы покорить финского вратаря Ланкинена, который показал одну из своих худших игр чемпионате. Отметим, что немцы настолько привыкли к своему оборонительному стилю, что для них не стало помехой даже игра в меньшинстве, полученная сразу после пропущенной от Тюрвяйнена шайбы на 4-й минуте периода. Крепкие и невозмутимые немцы в скором времени отвязались от роли догоняющей команды, благодаря красивому голу восходящей звезды немецкого хоккея Доминика Кахуна. Малогабаритный форвард сумел в один миг принял шайбу, после сильнейшего паса от Драйзайтля, и, развернувший на 180 градусов, отправил ее в дальний от вратаря угол — 2:2.

В заключительном периоде фортуна удачи была в очередной раз обращена в сторону германской сборной, которая смогла вытянуть из себя все силы на борьбу с именитыми финнами, выигравшими две серебряные медали мирового первенства за последние четыре года. В первые минуты периода финнам пришлось отступить к своим воротам под влиянием численного преимущества сборной Германии, которым было необходимо реализовывать его, чтобы избежать встречи со сборной России в четвертьфинале плей-офф чемпионата. На помощь «манншафт» подоспел фронтмен сборной Леон Драйзайтль. Молодой форвард «Эдмонтон Ойлерз», благодаря своему опыту в лучшей лиге мира, молниеносно выдвинулся на выгодную позицию около ворот соперника, проскользнув мимо невнимательных финских защитников, и точно бросил шайбу в ближний угол ворот — 2:3. Позднее, в концовке периода, когда ворота финнов были уже пустыми, сборная Германии увеличила разницу в счете, Драйзайтль записал на свой счет третий результативный балл — 2:4.

Сборная Германия добыла свою пятую победу на групповом этапе чемпионата мира, заняв третью строчку в турнирной таблице группы А, что, согласно турнирному жребию, сведет их с чешской сборной в четвертьфинале первенства